شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً للدعم المحوري 17.60 ويحافظ على ثباته فوقه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 18.38 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 17.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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