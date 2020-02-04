الاقتصاد

الذهب يختبر الدعم – تحليل - 04-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1575.90، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات إيجابية الآن، مما يدعم فرص استئناف التداولات الإيجابية داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.

 

من هنا، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1611.20 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يشترط الثبات فوق مستويات 1575.90 و1570.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1565.00 والمقاومة 1590.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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