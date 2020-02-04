شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يقترب من الهدف الممتد – تحليل - 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية إضافية يوم أمس ليقترب من هدفنا الممتد الذي يتواجد عند 1.3320، ويتحرك السعر داخل قناة صاعدة تدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر لاختبار مستوى 1.3360 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 1.3285 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة مؤقتة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3220 والمقاومة 1.3360
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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