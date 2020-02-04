الدولار مقابل الين يعيد اختبار الدعم المكسور – تحليل - 04-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الين عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر.
من هنا، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 108.40 لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 107.45 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 109.33 مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.00 والمقاومة 109.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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