شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الانخفاض ليختبر حاجز 1.3000، معززاً التوقعات باستمرار الضغط التصحيحي الهابط، بانتظار اختبار مستوى 1.2920 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 1.1958 إلى 1.3514.
التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً وفعالاً ما لم يتم اختراق مستوى 1.3150 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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