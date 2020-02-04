شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الانخفاض ليختبر حاجز 1.3000، معززاً التوقعات باستمرار الضغط التصحيحي الهابط، بانتظار اختبار مستوى 1.2920 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 1.1958 إلى 1.3514.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً وفعالاً ما لم يتم اختراق مستوى 1.3150 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط