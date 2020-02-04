شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتد هبوطاً – تحليل - 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1060 الآن، ولا يزال التأثير السلبي لنموذج الرأس والكتفين المكتمل مسبقاً فعالاً، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا الأول عند 1.0985.
الثبات دون 1.1095 مطلوب لاستمرار الموجة الهابطة المقترحة، مع التذكير بأن تجاوز الهدف الأول سيدفع السعر إلى 1.0880 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0970 والمقاومة 1.1120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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