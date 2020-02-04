شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء في ظلال تسعير المستثمرين للجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا والتحفيز الصينية الأخيرة.

هذا تتطلع الأسواق إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي مع صدور بيان المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها للاجتماع الثالث على التوالي عند 0.75% ويأتي ذلك قبل ساعات من إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي فيليب ليو كلمة تحت عنوان "السنة المقبلة" في نادي الصحافة الوطني في سيدني، وإدلائه بعد غد الخميس بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب في كانبيرا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأحد الماضي أعلن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) عن عزمه ضخ 1.2 تريليون يوان (173$ مليار) من السيولة في الأسواق عن طريق عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوح (الريبو)، وقد أفاد المركزي الصيني آنذاك إن إجمالي السيولة في النظام ستكون أكثر بواقع 900 مليار يوان (130$ مليار) عن كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي 2019.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين في الأسواق المالية قد علقوا على ذلك الأمر، بأنه على الرغم من كون ذلك الأمر سيعكس أكبر إضافة سيولة في الأسواق الصينية منذ عام 2004، إلا أنه يعني مجرد ضخ سيولة صافية 150 مليار يوان (21.7$ مليار) وأن بنك الصين الشعبي قد يقدم على ضخ المزيد من السيولة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن طريق تسهيل الإقراض الريبو أو الإقراض المتوسط الأجل لتهدئة القلق في الأسواق المالية.

ويأتي ذلك في أعقاب عودة نبض التداول لمؤشرات الأسهم الصينية مع مطلع هذا الأسبوع عقب انقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام إلى عشرة أيام وسط المخاوف من تفشي انتشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي حصد حياة أكثر من 425 في الصين حتى الآن، وذلك بالإضافة لكون هناك أكثر من عشرين ألف حالة مصابة بالفيروس على مستوى العالم.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون بكين ستطلب من واشنطون بأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتعهداتها المتفق في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وذلك نظراً للتوقعات بأثر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة من جراء انتشار الفيروس التاجي، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.23% ليربح 3.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,676.45، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.03% ليربح هو الأخر 5.93 نقطة ويصل إلى المستوى 22,977.87.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.93% ليربح 71.28 نقطة ويصل إلى المستوى 3,759.64، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.81% ليربح هو الأخر 22.21 نقطة ويصل إلى المستوى 2,734.59.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.11% ليربح 293.51 نقطة ويصل إلى المستوى 26,650.49، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.52% ليربح هو الأخر 32.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,151.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.10% ليخسر 11.63 نقطة ويصل إلى المستوى 11,538.53، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.48% ليربح 33.05 نقطة ويصل إلى المستوى 6,956.30.