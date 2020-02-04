شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الرياض (1010) قليلاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 23.00، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق هذا الارتفاع، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.35% بما يعادل 0.08 نقطة، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.00، ليستهدف مستوى المقاومة 25.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.34 ومستوى المقاومة 24.88.