شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي الدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع البنك المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبر الأدنى له منذ منتصف آذار/مارس 2009 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب قرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي والتطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.6691 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6692، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6679، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6696.

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هذا تتطلع الأسواق إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي مع صدور بيان المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها للاجتماع الثالث على التوالي عند 0.75% ويأتي ذلك قبل ساعات من إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي فيليب ليو كلمة تحت عنوان "السنة المقبلة" في نادي الصحافة الوطني في سيدني، وإدلائه بعد غد الخميس بشهادته أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب في كانبيرا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاع 0.7% مقابل تراجع 0.7% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته باستثناء المواصلات تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.