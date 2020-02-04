شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية ترتفع في نهاية تداولاتها الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 07ر23 نقطة أو ما يعادل 10ر0% ليصل إلى 01ر22995 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 05ر5 نقطة، أو30ر0% ، ليصل إلى 71ر1677 نقطة.