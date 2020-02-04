شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية ترتفع في نهاية تداولاتها الصباحية والان نبدء بالتفاصيل
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 07ر23 نقطة أو ما يعادل 10ر0% ليصل إلى 01ر22995 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 05ر5 نقطة، أو30ر0% ، ليصل إلى 71ر1677 نقطة.
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