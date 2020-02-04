شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.55% بما يعادل -44.82 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تراجع تدريجي بأحجام التداول، ويأتي انخفاض المؤشر بالرغم من وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة المؤشر وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 8000.00، طيلة استقراره دون مستوى 8197.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8076.79 ومستوى المقاومة 8300.00.