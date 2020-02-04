شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر عمليات جني الارباح لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 6976 نقطة، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 7000 نقطة، كما انزلق المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 6650 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7150 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,955 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,998 نقطة
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