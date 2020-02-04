شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 10251 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما انزلق المؤشر اسفل الحد اسفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10150 نقطة كمستوى أول ثم 9750 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10500 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,119 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,349 نقطة
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