شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم عسير (4080) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم صعوداً بالنسبة المئوية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 8.13% بما يعادل 0.82 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وبدعم إيجابي لتداولاته اعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 10.90، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 12.64 إلى 8.09).

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 11.67 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.36 ومستوى المقاومة 11.40.