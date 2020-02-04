شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ميدغلف للتأمين (8030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.44% بما يعادل -0.10 نقطة، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بها، وليحاول أيضاً جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.02 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 24.02.

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