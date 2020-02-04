شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم سابك (2010) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -0.20 نقطة، وتتوارد أيضاً الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 90.10، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 84.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 84.60 ومستوى المقاومة 88.00.