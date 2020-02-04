شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -0.14 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 23.72 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 22.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.30 ومستوى المقاومة 23.72.