شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جاكو (6020) الارتفاع في آخر جلساته، ولكن سجل السهم أعلى سعر له بتلك الجلسة عند 12.40، ليرتد منه انخفاضاً وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، والتي يحاول تصريف تشبعه الشرائي بها، ليقلص السهم من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بلغت نسبتها 1.84% بما يعادل 0.22 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.76.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 12.60.