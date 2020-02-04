شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المتطورة (2120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لمستوى الدعم المحوري 14.88، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على التعافي بعدما حاول بتداولاته الأخيرة على المدى القصير البحث عن قاع صاعد، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.80% بما يعادل 0.42 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.88، ليستهدف مستوى المقاومة 16.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.88 ومستوى المقاومة 16.12.