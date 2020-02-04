شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جبل عمر (4250) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع إعادة اختبار خط اتجاه رئيسي هابط كان السهم قد اخترقه في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.21% بما يعادل -0.85 نقطة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 28.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.42 ومستوى المقاومة 26.90.
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