شكرا لقرائتكم خبر عن باتك بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم باتك (4110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.70% بما يعادل -0.50 نقطة، أمام استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم 27.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.90 ومستوى المقاومة 30.00.