شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية ينخفض بتأثير مقاومة قوية – تحليل صباحي – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم العالمية (8280) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 20.04، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.05% بما يعادل -0.20 نقطة، أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 20.04، ليستهدف مستوى الدعم 17.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.04.
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