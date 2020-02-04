الاقتصاد

فيروس كورونا سيؤثر على إنتاج آيفون إذا مددت الصين إغلاق مصنع فوكسكون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصنع فوكسكون

قال مصدر على اطلاع مباشر إن فوكسكون قد تشهد تأثرا ”كبيرا“ في الإنتاج وقد تتعطل شحنات إلى عملاء مثل أبل حال تمديد إغلاق مصنعها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا لأسبوع ثان.

وأضاف المصدر أن فوكسكون التايوانية، التي تصًنع هواتف ذكية لأبل وعلامات أخرى، علقت إنتاجها في الصين بشكل ”شبه كامل“ بعد إخطار شركات بإغلاق أبوابها حتى العاشر من فبراير شباط على الأقل، مضيفا أن مد الوقف قد يعطل شحنات إلى عملاء منهم أبل.

ولم ترد فوكسكون التي مقرها تايبه، وهي أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات لحساب الغير في العالم، على الفور على طلب للتعقيب، بينما امتنعت أبل عن التعليق.

Advertisements

وقال المصدر لرويترز يوم الاثنين إن فوكسكون شهدت حتى الآن ”تأثيرا ضئيلا بعض الشيء“ من انتشار الفيروس، إذ تستغل مصانع في دول منها فيتنام والهند والمكسيك لسد الفجوة، مضيفا أن الشركة ستكون بوسعها تعويض ذلك التأخير إذا عملت المصانع بنوبات إضافية بعد الحظر.

ويهدد انتشار فيروس كورونا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية، بتعطيل قطاعات كبيرة من الصناعات التحويلية في الصين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا سيؤثر على إنتاج آيفون إذا مددت الصين إغلاق مصنع فوكسكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا