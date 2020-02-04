فيروس كورونا سيؤثر على إنتاج آيفون إذا مددت الصين إغلاق مصنع فوكسكون

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصنع فوكسكون

قال مصدر على اطلاع مباشر إن فوكسكون قد تشهد تأثرا ”كبيرا“ في الإنتاج وقد تتعطل شحنات إلى عملاء مثل أبل حال تمديد إغلاق مصنعها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا لأسبوع ثان.

وأضاف المصدر أن فوكسكون التايوانية، التي تصًنع هواتف ذكية لأبل وعلامات أخرى، علقت إنتاجها في الصين بشكل ”شبه كامل“ بعد إخطار شركات بإغلاق أبوابها حتى العاشر من فبراير شباط على الأقل، مضيفا أن مد الوقف قد يعطل شحنات إلى عملاء منهم أبل.

ولم ترد فوكسكون التي مقرها تايبه، وهي أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات لحساب الغير في العالم، على الفور على طلب للتعقيب، بينما امتنعت أبل عن التعليق.

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وقال المصدر لرويترز يوم الاثنين إن فوكسكون شهدت حتى الآن ”تأثيرا ضئيلا بعض الشيء“ من انتشار الفيروس، إذ تستغل مصانع في دول منها فيتنام والهند والمكسيك لسد الفجوة، مضيفا أن الشركة ستكون بوسعها تعويض ذلك التأخير إذا عملت المصانع بنوبات إضافية بعد الحظر.

ويهدد انتشار فيروس كورونا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية، بتعطيل قطاعات كبيرة من الصناعات التحويلية في الصين.