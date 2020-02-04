شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لشركة تأمين أجنبية بالسوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن شركة أجنبية واحدة حصلت على ترخيص للعمل بالمملكة، إلا أنها لم تبدأ العمل في السوق المحلي، متوقعا أن تكون الشركة جاهزة لتطلق أعمالها في العام الحالي. وأضاف العيسي لـ«اليوم»: إن قواعد الترخيص والرقابة على فروع شركات التأمين الأجنبية أو شركات إعادة التأمين صدرت من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أواخر عام 2018، مشيرا إلى أن أي شركة أجنبية يحق لها التقدم في أي وقت لمؤسسة النقد وتحصل على الترخيص اللازم لبدء العمل.

وأشار إلى أن أي شركة جديدة تدخل السوق تحتاج إلى وقت من حيث التأسيس للمكاتب والموظفين والإدارة، متوقعا أن يرتفع مستوى خدمات التأمين والجودة وتطوير المنتجات التأمينية، وإدخال منتجات أخرى جديدة للسوق المحلي؛ وذلك بسبب الخبرة الطويلة لتلك الشركات في مجال التأمين.

ودعا إلى ضرورة وجود تعاون من جميع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستفادة القصوى، إذ أن دخول تلك الشركات سيعزز سوق التأمين المحلي الذي يعد بكرا مقارنة بالأسواق الأخرى.

وطالب أن تكون الشركات العالمية التي ستعمل بالسوق المحلي على المستوى المطلوب خاصة أن سوق التأمين يعد حديثا، مما يتطلب شركات تعمل على حل بعض مشكلات الجودة والخدمات.

وأوضح أن سوق التأمين في المملكة لا يزال تنقصه الخبرة في جودة الخدمات التي تقدم للعميل، مما يتطلب شركات ذات خبرة واسعة تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلي في الفترة المقبلة.