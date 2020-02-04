شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: ضم الكيانات الرقابية عزز مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» مازن الكهموس، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعم مكافحة الفساد لضمان معاقبة الفاسدين واسترداد الأموال العامة المنهوبة، وتطبيق مبدأ سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.

وأوضح- حسبما أوردت «نزاهة» عبر حسابها الرسمي على «تويتر»- أن ذلك قد تم من خلال ضم الكيانات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن المملكة سعت جاهدة إلى تفعيل شراكاتها الدولية في مكافحة الفساد، من خلال آليات تعاون متعددة الأطراف، من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في افتتاح أعمال الاجتماع الأول الجانبي للفريق العامل المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين بالرياض.