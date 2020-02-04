شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة»: ضم الكيانات الرقابية عزز مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح- حسبما أوردت «نزاهة» عبر حسابها الرسمي على «تويتر»- أن ذلك قد تم من خلال ضم الكيانات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن المملكة سعت جاهدة إلى تفعيل شراكاتها الدولية في مكافحة الفساد، من خلال آليات تعاون متعددة الأطراف، من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في افتتاح أعمال الاجتماع الأول الجانبي للفريق العامل المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين بالرياض.
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