المملكة الثالثة بين دول «العشرين» في خفض الانبعاثات الكربونية

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وأشار تحليل «كابسارك» إلى أن معدل تحسين كثافة الطاقة في اقتصاد المملكة كان 5.5 % في 2018، بينما كان المعدل العالمي 1.2 % فقط، وبحسب دكتور اليساندروا لانزا الباحث في كابسارك فإن هذا الانخفاض في كثافة الطاقة كان مسؤولا عن 81 % من الحد من الانبعاثات.
من جانبه، قال الباحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية الدكتور نيكولاس هوارث: إن هذا الانخفاض يتزامن مع استضافة المملكة لقمة العشرين، إذ تتقدم ظاهرة التغير المناخي على أولويات أجندة المجموعة، وهو ما يتيح للسعودية إبراز ريادتها في هذه القضية، إذ تظهر البيانات الحديثة التأثير الكبير والمفاجئ للكثيرين لبرامج كفاءة الطاقة وإصلاح أسعار الطاقة في خفض استخدام الطاقة، بعد أن كانت الانبعاثات الكربونية تشهد نموا سنويا بما يعادل 5 %.
وأكد الباحث ثامر الشهري، أن ثلاثة عوامل أسهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية، وهي: الخفض في استهلاك الديزل، وخفض استهلاك الوقود من قبل المستهلكين بجانب النجاح في منع تهريب الوقود بشكل غير قانوني، وتشير البيانات الصادرة إلى انخفاض في الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل بنحو 10 ملايين طن، بسبب تراجع الانبعاثات الخاصة باستهلاك الديزل بنسبة 43 % أو ما يعادل 19 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون، والتي وصلت إلى 24.5 مليون طن في 2018 بعد أن كانت 43.5 في 2017.
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