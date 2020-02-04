«الإمارات دبي الوطني» يكرّم 26 موظفاً أمضوا 25 عاماً في الخدمة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم بنك الإمارات دبي الوطني، 26 موظفاً وموظفة ممن أمضوا 25 عاماً متواصلة في خدمة المجموعة، وذلك خلال حفل خاص أقيم في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني، بحضور هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وأقيم الحفل تكريماً لموظفي المجموعة الذين تمكنوا من خلال تفانيهم على مرّ السنين من المساهمة في نمو البنك ونجاحه.

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