شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد المستثمرين" : لجنة البنك المركزى انتهت من حل 16 ملف تعثر للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس صبحي نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، نجحت حتى الآن في حل مشاكل 16 حالة تعثر من المصانع الكبرى، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التي تتجاوز 10 ملايين جنيه والتي عقد الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضي، وذلك في إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزي لحل أزمة المصنعين المتعثرين.

وقال صبحي نصر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن طارق عامر ،محافظة البنك المركزى ، أعلن هذا العدد خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء الأحد، علما بأن اللجنة تعقد اجتماعات منفردة مع أصحاب المصانع المتعثرة بحضور ممثلي البنك المركزي والبنوك الدائنة ومندوب عن اتحاد المستثمرين، من أجل الوصول إلى حلول جذرية ترضي كافة الأطراف وتحفظ الحقوق المالية للبنوك وتشجع المصانع على الإنتاج مرة أخرى.

وعقد طارق عامر محافظ البنك المركزى، اجتماعا مساء الأحد، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، وهي وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة كافة المشاكل ضمن المرحلة الثانية حالة بحالة، في سلسلة من الاجتماعات يحضرها ممثلين عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية.