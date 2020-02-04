شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق أول جلسة في فبراير على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أول جلسة في فبراير/شباط معوضة بعض الخسائر القوية التي سجلتها في الجلسة الماضية، وذلك رغم استمرار القلق في الأسواق العالمية من فيروس كورونا.



وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات إلى 362 شخصا وإصابة ما يقرب من سبعة عشر ألفاً آخرين كما ظهرت المزيد من الإصابات في نحو 24 دولة على مستوى العالم.



ولا تزال الجهات المالية الدولية تقيم أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وسط توقعات بتأثير سلبي بالغ يفوق فيروس "سارس".



وكشفت الحكومة الصينية عن ضخ ما يقرب من 171 مليار دولار في النظام المالي المحلي لدعم الشركات والاقتصاد في مواجهة فيروس "كورونا".



واظهرت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال يناير/كانون الثاني مسجلا اعلى مستوى في نحو خمسة أشهر.

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وفي سوق الخام، انخفضت سعر "ويست تكساس" بنسبة 2.8% وأغلق عند 50.11 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 51.9 دولار وأقل سعر عند 49.9 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 3.8% مغلقا عند 54.45 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم 56.7 دولار وأقل سعر عند 54.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 143 نقطة) إلى 28400 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28630 نقطة وأقل مستوى عند 28319 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 122 نقطة) إلى 9273 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 9300 نقطة وأقل مستوى عند 9188 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 3249 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 3268 نقطة وأقل مستوى عند 3258 نقطة.