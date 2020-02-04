شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تسجل أدنى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الإثنين مسجلة أدنى مستوى في أسبوعين في ظل استمرار قلق الأسواق العالمية من تفشي فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد والطلب على السلع.



يأتي ذلك وسط قلق وعدم يقين حول الطلب على السلع بفعل الفيروس بعد إعلان الصين ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 362 شخصا وغصابة ما يقرب من سبعة عشر ألفا آخرين.



في نفس الوقت، هناك أنباء عن وفرة المحاصيل الزراعية في الأرجنتين والبرازيل الأمر الذي يعني زيادة المعروض في الأسواق.

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وضغط صعود الدولار على السلع الزراعية والصناعية والمعادن النفيسة أيضا حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.4% إلى 97.8 نقطة.



وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية عن توقعاتها بتصدير نحو 562.4 ألف طن من الذرة في الأسبوع الماضي.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% إلى 3.78 دولار للبوشل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ السادس عشر من يناير/كانون الثاني، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.82 دولار وأقل سعر عند 3.76 دولار.