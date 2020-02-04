شكرا لقرائتكم خبر عن سهم مالكة "جوجل" ينخفض 4.6% بعد صدور نتائج الأعمال الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "الفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الإثنين بنسبة 4.6% عقب الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركة.



وبلغت إيرادات "ألفابت" 46.08 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء دون توقعات بحوالي 46.94 مليار دولار، وسجلت الشركة أرباحا قدرها 10.67 مليار دولار أو 15.35 دولار للسهم لتتجاوز توقعات عند 12.49 دولار للسهم.

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وحققت الشركة إيرادات من إعلانات "يوتيوب" بحوالي 15.15 مليار دولار عام 2019 بارتفاع نسبته 36% من عام 2018، كما قفزت إيرادات الحوسبة السحابية بنسبة 53% إلى 8.9 مليار دولار في العام الماضي.



وارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 3.8% مغلقا الجلسة عند 1482.6 دولار، لكنه تراجع بعد الجلسة بنسبة 4.6% إلى 1411.9 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1486.3 دولار وأقل سعر عند 1456.6 دولار، بينما حقق مكاسب بنسبة 30% على مدار الاثنى عشر شهرا الماضية.



وبناء على ذلك، انخفضت القيمة السوقية لـ"ألفابت" أدنى التريليون دولار بعدما دخلت هذا النادي التريليوني في الشهر الماضي بجانب "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون".