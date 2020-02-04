شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع بحوالي 20% محققاً أكبر مكاسب يومية في 7 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الإثنين بشكل قوي محققا أكبر مكاسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ التاسع من مايو/أيار عام 2013 عندما قفز بنحو 24.4% وقتها، كما سجل أعلى مستوى قياسي في تاريخه.



وكان محللون فنيون قد رفعوا توقعاتهم بشأن سعر سهم "تسلا" إلى 808 دولارات، وهو ما يقترب السهم من بلوغه بالفعل.

Advertisements



وأعلنت "تسلا" الأربعاء الماضي تحقيق أرباح وإيرادات فصلية أعلى من توقعات المحللين خلال الربع السنوي الرابع من عام 2019 بدعم من مبيعاتها من السيارات الكهربائية.



وتستعد "تسلا" لطرح سياراتها من النسخة الجديدة "موديل واي" فضلا عن العمل في إنتاج أولى شاحناتها الكهربائية "سايبر تراك"، ولا تزال متفوقة من حيث القيمة السوقية على شركات السيارات العالمية مثل "فولكس فاجن" و"جنرال موتورز" و"فورد" لكن على الأرجح لا تزال في المرتبة الثانية بعد "تويوتا".



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "تسلا" بنسبة 19.9% وأغلق الجلسة عند 780 دولارا، وحقق أعلى سعر اليوم عند 786.1 دولار وأقل سعر عند 673.5 دولار.