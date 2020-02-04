شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بحوالي 2% بعد مكاسب الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل العزوف من جانب المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة على الرغم من استمرار انتشار فيروس "كورونا" القاتل.



وكشفت الحكومة الصينية عنن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 360 شخصا بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من سبعة عشر ألفاً آخرين.

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وظهرت المزيد من حالات الإصابة بالفيروس في دول عالمية من بينها الولايات المتححدة وفرنساا وروسيا وكندا وأستراليا كما توفيت أول حالة خارج الصين في الفلبين.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.8 نقطة، وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.9% وأغلقت عند 17.67 دولار للأوقية، وسجل المعدن اعلى سعر اليوم عند 18.125 دولار وأقل سعر عند 17.58 دولار بعد مكاسب الشهر الماضي بنسبة 0.5%.