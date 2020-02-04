شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الجنيه الإسترليني أدنى 1.30 دولار في أول جلسة بعد "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات أول يوم بعد تنفيذ "بريكست" أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك وسط توقعات ضعيفة بإمكانية توصل حكومة رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.



ودعت المفوضية الأوروبية الحكومة البريطانية لتمديد الفترة الانتقالية لما بعد الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما ترفضه حكومة "جونسون" كونها مررت قانوناً عبر البرلمان في لندن يتعلق بهذا الأمر.

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ويوم الجمعة الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني، خرجت المملكة المتحدة بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات من عدم اليقين حيال "بريكست" منذ استفتاء يونيو/حزيران عام 2016.



وصرح "جونسون" بان حكومته لن تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ "بريكست" بشكل رسمي، وهو ما أثار المخاوف من عدم سعي لندن نحو التوصل إلى صفقة مع بروكسل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 1.29، وسجل اعلى سعر اليووم عند 1.3204 وأقل سعر عند 1.2983.