شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على تراجع بعد 3 جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد ثلاث جلسات من الخسائر وذلك بضغط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والمخاوف من فيروس كورونا وتفشيه حول العالم.



وتلقى المعدن النفيس دعما في الجلسات القليلة الماضية من الهبوط الحاد في أسواق الأسهم وإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مع انتشار فيروس كورونا في الصين وانتقاله إلى دول أخرى.

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وأكدت الحكومة الصينية ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 360 شخصاً وإصابة ما يقرب من سبعة عشر ألفا آخرين كما أعلنت الولايات المتحدة إصابة 11 شخصاً.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.8 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.8 نقطة، وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.4% إلى 1582.40 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1598.5 دولار وأقل سعر عند 1573.2 دولار.