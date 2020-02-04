«سيركو» تزود مطارات دبي بـ 1000موظف

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أعلنت «سيركو الشرق الأوسط» العالمية، عن حصولها على عقد جديد يوكلها بتقديم خدمات الضيافة الأساسية في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، حيث ستقدم «سيركو» خدماتها لمدة 5 أعوام حتى انتهاء العقد في 31 ديسمبر 2024.

ويشمل العقد تكريس 1000 موظف مختص بخدمات الضيافة وتيسير إجراءات الركاب، في عدة نقاط للتعامل المباشر مع المسافرين ضمن مرافق مطارات دبي، وذلك بناءً على الأفكار والأبحاث المميزة التي يقدمها «إكسبيرينس لاب»، وكالة تصميم الخدمات وتجارب العملاء التابعة لشركة «سيركو». كما يتضمن العقد استفادة «سيركو» من أحدث التقنيات لضمان التوزيع الفعال للموظفين وإيجاد جداول الخدمة الأمثل في بوابات المطارات، بالإضافة إلى الإشراف على التعليم والتدريب المستمر للقوة العاملة.

يذكر أن «سيركو» توفر الخدمات عالمية المستوى لقطاع الطيران في الشرق الأوسط منذ ما يزيد على 70 عاماً. كما كانت تدعم مطارات دبي عبر تقديم خدمات الصيانة لجزء كبير من محفظة منشآت المطارات وبنيتها التحتية، بالإضافة إلى توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الهندسية والعقارية للبوابتين 1 و2 وأبنية الشحن والمرافق الثانوية في مطار دبي الدولي.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: «هدفنا الرئيسي هو أن يتم الاعتراف بنا كمشغل رئيسي لأفضل مطارات العالم من حيث خدمة العملاء. ويعتبر هذا العقد هو جزء من سلسلة خطوات اتخذناها في السنوات الأخيرة، لتعزيز تجربة مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين وإبهار عملائنا من خلال تقديم تجربة مطار مذهلة».

وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لدى «سيركو الشرق الأوسط»: «يشرفنا أن نوقع هذا العقد الجديد مع أحد أبرز عملائنا في المنطقة. وندرك أهمية برنامج التغيير الذي تستهلّه مطارات دبي، ونسعى للعمل معاً على تعزيز خدمات الضيافة وخدمة العملاء في المنطقة على مدى الأعوام الخمسة القادمة. وقد تمكن فريقنا من إيجاد حلول تضمن النهوض بمعايير خدمة العملاء عبر تشغيل قوة عاملة مدربة بشكل احترافي؛ مع توفير الدعم للموظفين بأحدث التقنيات الفعالة».