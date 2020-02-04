«أدنوك» و«دوساب» تطوران أكبر اكتشاف غاز طبيعي بين أبوظبي ودبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دولة الإمارات عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة (أبوظبي) وجبل علي (دبي) بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، حيث يسهم هذا الاكتشاف المهم في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي، بما يدعم مشاريعها التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة، تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة إلى الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«هيئة دبي للتجهيزات»، تهدف إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين إمارتي أبوظبي ودبي، وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أطلق عليه اسم «مشروع جبل علي».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي «أدنوك» و«دوساب» لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ 80 تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي)... ستبقى أرضنا مبروكة.. ومعطاءة بالخير.. وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة».

ومن جهته، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «شهدت وأخي محمد بن راشد الإعلان عن «مشروع جبل علي».. مخزون حيوي للغاز الطبيعي يكتشف بين سيح السديرة وجبل علي.. ستتولى «أدنوك» أعمال تطويره وإنتاجه بالاتفاق مع هيئة دبي للتجهيزات.. شريان جديد لموارد الطاقة ورافد لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية بالدولة».

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعتبر الاتفاقية خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون وتضافر الجهود لزيادة القيمة من موارد دولة الإمارات، عملاً برؤية القيادة للاستعداد لمرحلة الخمسين.. وستمكننا هذه الشراكة من الجمع بين مقدرات وإمكانيات هيئة دبي للتجهيزات و«أدنوك» والاستفادة منها، بما يضمن الحصول على أقصى قيمة ممكنة من الأصول الهيدروكربونية في الدولة».

ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل؛ الأمر الذي يعتبر عنصراً أساسياً في تحقيق تطلعاتنا الاقتصادية في مرحلة جديدة من النمو، تمكننا من تعزيز وضمان السعادة والرفاهية لشعبنا».

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تم تحقيق هذا الاكتشاف من خلال جهود أدنوك لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بإجراء عمليات مسح واستكشاف شاملة باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتغطية المناطق غير المستكشفة في البر والبحر، بهدف ضمان استثمار كافة الموارد الهيدروكربونية المتاحة، وتحقيق قيمة إضافية منها، بما يخدم مصلحة دولة الإمارات وجهودها لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. (وام)



مكمن جديد للغاز:



* اتفاقية تعاون بين «أدنوك» و«دوساب»

* عمق قليل نسبياً تحت سطح الأرض

* مكمن فريد من نوعه يحوي الغاز العضوي عالي الجودة

* منطقة مشتركة بين سيح السديرة وجبل علي

* حفر 10 آبار استكشافية

* المخزون: 80 تريليون قدم مكعبة

* المساحة: 5000 كيلومتر مربع



الاتفاقية:

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«أدنوك»

* الاستثمار وتسخير التكنولوجيا والخبرة لتطوير وإنتاج موارد الغاز المكتشفة

* عمليات مسح واستكشاف جديدة في المنطقة لتقييم مزيد من الموارد

* إجراء الدراسة النهائية لكلفة الإنتاج

هيئة دبي للتجهيزات

* تتسلم الغاز المنتج من «أدنوك»

* ضمان أمن الطاقة ودعم خطط دبي الطموحة للنمو