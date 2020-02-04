2.1 مليار أرباح «المشرق» في 2019

أعلن بنك المشرق، أمس عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغ صافي الأرباح للعام الماضي 2.1 مليار درهم إماراتي، وهي ذات الأرباح التي حققها خلال العام 2018.

انخفضت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 1.5% على أساس سنوي، فيما استقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد عند مستوى مرتفع، وبقيت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) مرتفعة عند 38.2%، كما حقق الدخل الاستثماري نمواً كبيراً وصل إلى 150 مليون درهم في عام 2019 مقابل 27 مليون درهم في 2018.

وبلغت نسبة الأصول السائلة 32.6%، بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في 31 ديسمبر 2019 إلى 47.5 مليار درهم، فيما بقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 فوق الحد الأدنى المسموح به بكثير وفقاً للأنظمة السارية حيث بلغتا 16.3% و15.1% على التوالي.

وشهد إجمالي الأصول نمواً بنسبة 11.8% ليصل إلى 159.4 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 10% لتصل إلى 76.2 مليار درهم مقارنة مع ديسمبر 2018، وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 9.3% خلال العام لتصل إلى 91 مليار درهم، وبقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 83.7% في 31 ديسمبر 2019، فيما بقيت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض ثابتة عند 3.6% في نهاية شهر ديسمبر 2019، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4 مليارات درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 116.8% للقروض المتعثرة.

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إنجازات مهمة

وتعليقاً على النتائج، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «واصل بنك المشرق أداءه القوي وحقق أرباحاً صافية جيدة بلغت 2.1 مليار درهم خلال العام 2019، بينما حافظ على نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 عند 16.3٪ و15.2٪ على التوالي، متجاوزاً الحد التنظيمي الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وحققت جميع قطاعات أعمالنا أداءً جيداً وارتفع إجمالي أصولنا بنسبة 11.8٪ إلى 159.4 مليار درهم، في حين زادت القروض والسلف بنسبة 10٪ بنهاية 2019 مقارنة مع نهاية ديسمبر 2018، لتصل إلى 76.2 مليار درهم. كان العام الماضي حافلاً بالإنجازات المهمة للبنك، فقد قمنا خلاله بضخ استثمارات ونفّذنا العديد من مبادرات التحوّل الرقمي التي تمكننا من تحسين الإنتاجية وترشيد التكاليف والارتقاء بتجربة العملاء وتحقيق المزيد من القيمة عبر قطاعات أعمالنا. ومن أبرز هذه المبادرات، مبادرة تحويل فروعنا، وتعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي لإطلاق أول تحالف لتبادل البيانات حول ممارسات اعرف عميلك (KYC) بالاستفادة من تقنية بلوك تشين في المنطقة اعتباراً من الربع الأول من عام 2020، بالإضافة إلى حلنا الرقمي الجديد NeoBiz الموجه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد الدولة».

وأضاف: «ينمو القطاع المصرفي بوتيرة سريعة، ويعقد عملاؤنا ومساهمونا والهيئات التنظيمية آمالاً كبرى على البنوك لتقديم خدمات سريعة وحقيقية، الأمر الذي يتيح فرصاً كبيرة للبنوك مثل المشرق لاغتنامها. لذلك يظل تركيزنا الأساسي منصباً على تلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء والارتقاء بتجربتهم وتمكين موظفينا. وبينما لا تخلو رحلة التحول الرقمي من التحديات، يسعدني القول إن موظفينا تمكنوا من تجاوزها بكفاءة ولا يزال مستوى انتماء الموظفين لدينا مرتفعاً وذلك خير شهادة على خبرة موظفينا وكفاءتهم ونجاحنا في تحفيزهم، واستثمارنا في تنمية مهاراتهم المهنية والشخصية اللازمة للنجاح بما يمكننا من المحافظة على ريادتنا في طليعة الثورة الرقمية. ولا نزال ملتزمين التزاماً تاماً برعاية وتطوير المواهب الإماراتية، فلدينا برنامج مخصص لتطوير مهارات المواطنين، لأننا على قناعة راسخة بأنهم يمتلكون الإمكانات اللازمة لقيادة مسيرة تقدم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني مستقبلاً، وتمثل القيمة المضافة التي يمكن أن نقدمها لعملائنا من خلال الابتكار والتكنولوجيا أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا وستظل جوهر استراتيجيتنا ومركز أي برنامج تحويل ننفذه الآن أو في المستقبل».

اغتنام الفرص في عصر التكنولوجيا

قال أحمد عبد العال: «بينما نمضي بخطوات ثابتة في العام 2020 - عام الاستعداد للخمسين في الدولة - لا يوجد أدنى شك في أننا نقترب من فترة بالغة الأهمية في القطاع المصرفي. ويقع على عاتقنا اليوم مواصلة اغتنام الفرص في عصر التكنولوجيا والابتكار. وتمثل تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا دائماً الغاية الرئيسية لأي مبادرات جديدة، وبالتالي يبقى التحول الرقمي في صميم استراتيجيتنا. وسنواصل جهودنا لتقديم تجربة مميزة للعملاء على الدوام، ونمضي على الطريق الصحيح للحفاظ على هذا الالتزام في المستقبل أيضاً».