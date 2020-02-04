تدشين المرحلة الأولى من «فرز» بـ 80 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

دشن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، صباح أمس، المرحلة الأولى لمنشأة «فرز»، للتدوير واستعادة المواد، التابعة لمجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة في «مجمع الصناعات الوطنية» في جبل علي باستثمارات 80 مليوناً، والتي تعالج 1200 طن يومياً بصورة آلية.

أكد الزيودي في تصريحات على هامش افتتاح المنشأة: أن القطاع الخاص له دور حيوي في مشاريع الاستدامة والتي تؤهل الدولة للتحول إلى مركز خليجي وإقليمي في هذا المجال.

وأضاف، أن استثمارات القطاع الخاص العامل في مشاريع الاستدامة في الإمارات، تمكن الدولة من إلى التحول إلى بيت خبرة في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث باتت هذه الصناعة إحدى الصناعات الحيوية التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

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حضر تدشين المصنع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والمهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي ومحمد المعلم المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات، المدير التنفيذي ل «جافزا» وجمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد» حمدان الشاعر، رئيس مجلس إدارة «فرز».

قال الزيودي: تؤكد الأجندة الوطنية لرؤية «الإمارات 2021» ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتقليل كمية النفايات البلدية الصلبة التي يتم التخلص منها عشوائياً في المكبات، وفي هذا الإطار، تتعاون وزارة التغير المناخي والبيئة مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة، والتي تتضمن، إلى جانب أمور أخرى، تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي عبر إعادة تدويرها أو تحويلها إلى مصدر للطاقة، في إطار ما يُعرف الآن بالاقتصاد الدائري.

وأكد الزيودي على أن الوزارة تحرص على دعم كافة الجهود التي تبذلها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للنفايات ومنها، على سبيل المثال، مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة ومحطة معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل في أم القيوين ومصنع فرز النفايات وإعادة تدويرها في رأس الخيمة، والتي تعتبر من المشاريع المهمة.وقال حمدان خليفة الشاعر، رئيس مجلس إدارة فرز: في ظل تسارع وتيرة التطور الصناعي والنمو المطرد في عدد السكان ومن خلال تزويده بالتكنولوجيا الذكية والتي تم تطويرها بعد إجراء العديد من دراسات تصنيف النفايات، سيعزز فرز جهود تقليل النفايات غير المستغلة في الإمارات ليكون قادراً على تكوين حلقة متكاملة لإعادة التدوي.

قال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: مما لا شك فيه أن الإطلاق الرسمي لمنشأة «فرز» يمثل إضافة نوعية لمجموعة «إمداد»، وتعزيز أعمالها بقطاع إدارة المرافق في الإمارات وكحل مبتكر يتسم بالفعالية العالية في عملية إعادة تدوير النفايات.

وأوضح لوتاه، أن المجموعة تعتزم توسيع منشأة «فرز» على عدة مراحل خلال السنوات ال 5 المقبلة، مشيراً إلى أن المنشأة تخدم دبي الجديدة والتي تشمل المواقع المحيطة ب«إكسبو 2020 -دبي» ومناطق جبل علي وحتى حدود أبوظبي.