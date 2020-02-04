شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يفتك بالأسهم الآسيوية.. و«الصينية» تخسر 400 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية أمس الاثنين، بدعم نتائج قوية لشركات كبرى وبيانات اقتصادية إيجابية، إضافة إلى أجواء بالتفاؤل حول قرب إتمام الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن الأسهم الآسيوية، تعرضت لعاصفة خسائر كبيرة بسبب المخاوف من الانعكاسات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، على الرغم من إجراءات البنك المركزي لطمأنة الأسواق.

في بورصة نيويورك، منحت نتائج قوية لشركات مهمة، مؤشرات «وول ستريت» القدرة على مقاومة مخاوف انتشار «كورونا» وتأثيره في الأسواق، مستفيدة في نفس الوقت من بيانات اقتصادية قوية، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر «داو جونز» 350 نقطة تمثل 1.2%، وصعد «إس آند بي» 1.25%، وزاد «ناسداك» 1.57%.

وفي القارة العجوز ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف أمس الاثنين، وسط ارتياح المستثمرين بعد خروج بريطانيا أخيراً من الاتحاد الأوروبي، لكن المخاوف من تفشي الفيروس التاجي الصيني نالت من الحماس.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2% ليصل إلى 411.73 نقطة، كما ارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة مماثلة 0.2% عند مستوى 7304.9 نقطة، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 5823.9 نقطة، في حين صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4% ليسجل 13036.4 نقطة.

وفي آسيا بعد توقف دام عشرة أيام، تراجعت البورصات الصينية حوالي 8% الاثنين، في أكبر انخفاض منذ خمس سنوات، ليتكبد المؤشر الرئيسي خسائر بلغت 393 مليار دولار، كما بلغت الخسائر في وقت لاحق 420 مليار دولار، بسبب المخاوف من الانعكاسات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد، على الرغم من إجراءات البنك المركزي لطمأنة الأسواق.

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وتراجع مؤشر بورصة شنجهاي 7,72% إلى 2746,61 نقطة، بينما انخفض سوق المال في شينزن؛ ثاني بورصة في الصين القارية 8,41% إلى 1609,00 نقطة، في أول جلسة لهما بعد فترة توقف طويلة بسبب عطلة رأس السنة القمرية، وهو أكبر تراجع لسوقي المال منذ الانهيار المالي صيف 2015.

وتراجعت العملة الصينية أكثر من 1,5% إلى أقل من السعر الرمزي المحدد بسبعة يوانات لكل دولار، بينما تم تعليق المبادلات لصفقات الحديد والنحاس والنفط، بعد انخفاض تجاوز الحد الأقصى المسموح به.

واستقرت بورصة هونج كونج الاثنين، بعدما تراجعت الأسبوع الماضي، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 0,17% إلى 26356,98 نقطة.

وفي طوكيو، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض أمس، وهبط المؤشر نيكاي القياسي 1.01% إلى 22971.94 نقطة، وقاد قطاعا شركات المنتجات الاستهلاكية، وشركات تكنولوجيا المعلومات، الهبوط في السوق.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ب 0.7% إلى 1672.66 نقطة. (وكالات)