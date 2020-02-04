شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة العالمية: الإمارات تهدف إلى تعزيز اكتفـائها الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اهتمت وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأنباء باكتشاف دولة الإمارات حقل غاز جديداً باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعبة في المنطقة الواقعة بين سيح السديرة، بأبوظبي وجبل علي في دبي.

وقالت وكالة «بلومبيرج» إن هذا الاكتشاف («مشروع جبل علي») قد يكون الأكبر من نوعه في العالم منذ عام 2005، حيث تهدف الإمارات إلى تعزيز اكتفائها الذاتي من إمدادات الغاز الطبيعي بحلول عام 2030.

وقال ليام بيتس المحلل في شركة «وود ماكنزي» الاستشارية: «هذا اكتشاف هائل لدولة الإمارات، ويمكن أن يفي الحقل بإمدادات الطلب على الغاز في البلاد لما يقرب من 3 عقود، وهذا يتوقف على كمية الغاز التي يمكن استخلاصها من المخزون».

من جهتها، قالت وكالة «رويترز» إن الاكتشاف الجديد يقع في منطقة مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع، بين إماراتي أبوظبي ودبي، حيث حفرت شركة «أدنوك» أكثر من عشرة آبار استكشافية فيها.

وعلى أثر هذا الاكتشاف وقعت «أدنوك» وهيئة دبي للتجهيزات، اتفاقاً لمواصلة أنشطة الاستكشاف والتطوير لموارد الغاز في المنطقة في إطار مشروع مشترك باسم جبل علي. وستزود «أدنوك» هيئة دبي للتجهيزات بالغاز المنتج لدعم النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز أمن الطاقة لديها.

في حين قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن هذه المرة الأولى التي تستكشف فيها «أدنوك» موارد النفط في دبي، حيث تنتج الشركة نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط، و10.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الخام يومياً.

وأوضح موقع «أويل أند غاز» أن الاكتشاف الجديد يأتي بعد أقل من 3 أشهر من إعلان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي عن زيادة في احتياطيات النفط القابلة للاستخراج إلى 7 مليارات برميل، و58 تريليون قدم مربعة من الغاز، ما أدى إلى تحول الإمارات من المركز السابع إلى المركز السادس في احتياطي النفط والغاز العالمي، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي، و160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدية.

وتأتي الاتفاقية الموقعة بين «أدنوك» و«هيئة دبي للطاقة» في أعقاب اكتشاف مخزون ضخم من موارد الغاز الطبيعي في منطقة مشتركة تقع بين إمارتي أبوظبي ودبي، وتغطي مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، ضمن أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي، ما يعزز موقع دولة الإمارات بين الدول صاحبة أكبر مخزونات الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

وتعتبر اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«هيئة دبي للتجهيزات»، خطوة مهمة على صعيد تعزيز التعاون وتضافر الجهود لزيادة القيمة من موارد دولة الإمارات، وتجمع بين مقدرات وإمكانات الطرفين، بما يضمن الحصول على أقصى قيمة ممكنة من الأصول الهيدروكربونية في الدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين إمارتي أبوظبي ودبي، ضمن المشروع المشترك الذي أطلق عليه اسم «مشروع جبل علي».

وجاء اكتشاف المخزون الضخم من الغاز ثمرة لعمليات تقوم بها شركة أدنوك لاستكشاف الموارد الهيدروكربونية في إمارة دبي.

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم «أدنوك» بالاستثمار وتسخير التكنولوجيا والخبرة لتطوير وإنتاج موارد الغاز المكتشفة، إضافة إلى القيام بعمليات مسح واستكشاف جديدة في المنطقة لتقييم مزيد من موارد الغاز، وإجراء الدراسة النهائية لتكلفة إنتاجها. وبموجب الشراكة بين الجانبين، ستتسلم «هيئة دبي للتجهيزات» من «أدنوك»، الغاز الذي سيتم إنتاجه، بما يسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم خطط دبي الطموحة للنمو وتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.

ويعد المكمن المكتشف فريداً من نوعه، فهو يحتوي على غاز عضوي عالي الجودة، وعلى عمق قليل نسبياً تحت سطح الأرض. وستقوم أدنوك بتسخير تكنولوجيا جديدة في حفر الآبار، واعتماد أساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي تحت الأرض، لضمان تحقيق أفضل إنتاجية مع خفض عدد المنصات الأرضية قدر الإمكان.

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