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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أوراكل» تضيف مركزين في الإمارات تاريخ النشر: 04/02/2020 استمع قالت« أوراكل»، أمس الاثنين، إنها أضافت مراكز بيانات سحابية جديدة في خمس دول، وتستهدف أن يكون لديها مراكز في 36 موقعاً بنهاية 2020.وأضافت « أوراكل»، أمس، مراكز في جدة بالسعودية، وأوساكا باليابان، وملبورن بأستراليا، ومونتريال بكندا، وأمستردام بهولندا، وتخطط الشركة لإضافة منطقة ثانية في السعودية هذا العام، واثنتين في الإمارات.

(رويترز)

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