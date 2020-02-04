شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تنسق 350 اجتماعاً لبعثة من غانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت غرفة تجارة وصناعة دبي في تنسيق أكثر من 350 اجتماعاً ثنائياً لأعضاء بعثة تجارية من غانا نظمها المكتب التمثيلي الخارجي للغرفة في غانا، وذلك مع مستثمرين يمثلون الشركات العاملة في دبي وخاصة في قطاع الرعاية الصحية، حيث جرت هذه الاجتماعات على هامش معرض الصحة العربي 2020 الذي اختتم مؤخراً.
ونظمت «غرفة دبي» لقاءات للوفد الزائر إلى كل من شركة «نافكو» ومستشفى«ثومبي» الجامعي، حيث ناقش الوفد أوجه التعاون وفرص الشراكات المشتركة، خاصة المتعلقة بإمكانية قيام الشركات في دولة الإمارات بتزويد المؤسسات من غانا بالمعدات المتعلقة بالصحة وإدارة الكوارث، فضلاً عن فرص التعاون في مجالات برامج السياحة الطبية والتبادل الطبي.
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