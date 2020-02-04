80 تريليون قدم مكعبة احتياطي غاز يدعم طموح الإمارات

أرضنا معطاءة ودولتنا تعمل لتعيش الأجيال أكرم حياة



محمد بن زايد:

شريان جديد لموارد الطاقة ورافد لنمو اقتصادنا



قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن أرض الإمارات ستبقى مبروكة ومعطاءة بالخير، وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة.

كلام سموه جاء عقب حضوره وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توقيع اتفاقية بين شركتي «أدنوك» و«هيئة دبي للتجهيزات» (دوساب) لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين أبوظبي ودبي باحتياطات 80 تريليون قدم مكعبة، ضمن «مشروع جبل علي».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «.. مشروع جبل علي مخزون حيوي للغاز الطبيعي يكتشف بين سيح السديرة وجبل علي» ووصف سموه الاكتشاف بأنه «شريان جديد لموارد الطاقة ورافد لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية بالدولة».

وتستخدم «أدنوك» تقنيات الحفر التقليدي وغير التقليدي لتقييم هذه الموارد، حيث قامت بحفر أكثر من 10 آبار استكشافية.

يأتي ذلك بعد أقل من 3 أشهر من إعلان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية جديدة تقدر ب 7 مليارات برميل من النفط الخام، و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، ما أسهم في تقدم دولة الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي، و160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدية. ومع الاكتشاف الجديد يرتفع احتياطي الغاز في الإمارات فوق 500 تريليون قدم مكعبة.