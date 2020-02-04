سهم «تيسلا» يقفز 11.5%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم «تيسلا» 11.5% أمس الاثنين، بعد أن رفعت «أرجوس للأبحاث» السعر المستهدف للسهم من 556 دولاراً إلى 808 دولارات.

كما رفعت «أرجوس» أيضاً تقديرات أرباحها للسهم الواحد إلى 8.01 دولار من 5.96 دولار، وتتوقع مضاعفة ذلك بحلول عام 2021.

وأشار محللو الشركة إلى البيانات المالية القوية للربع الرابع من «تيسلا» ، والتي فاقت توقعات «وول ستريت» الأسبوع الماضي.

وتم تداول السهم بما يزيد قليلاً على 717 دولاراً بعد جرس الافتتاح، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 735.18 دولار، وزاد السهم منذ بداية العام 70%، وبلغت القيمة السوقية للشركة 129 مليار دولار.