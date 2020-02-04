شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «تيسلا» يقفز 11.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم «تيسلا» 11.5% أمس الاثنين، بعد أن رفعت «أرجوس للأبحاث» السعر المستهدف للسهم من 556 دولاراً إلى 808 دولارات.
كما رفعت «أرجوس» أيضاً تقديرات أرباحها للسهم الواحد إلى 8.01 دولار من 5.96 دولار، وتتوقع مضاعفة ذلك بحلول عام 2021.
وأشار محللو الشركة إلى البيانات المالية القوية للربع الرابع من «تيسلا» ، والتي فاقت توقعات «وول ستريت» الأسبوع الماضي.
وتم تداول السهم بما يزيد قليلاً على 717 دولاراً بعد جرس الافتتاح، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 735.18 دولار، وزاد السهم منذ بداية العام 70%، وبلغت القيمة السوقية للشركة 129 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر سهم «تيسلا» يقفز 11.5% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.