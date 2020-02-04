«دناتا» تبدأ تموين الطائرات في مطار فانكوفر

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تواصل دناتا، الاستثمار في توسيع عملياتها لتموين الطائرات، بافتتاحها مرفقاً جديداً في مطار فانكوفر الدولي بمساحة 48 ألف قدم مربعة (4460 متراً مربعاً). وسوف يوفر أحدث توسعات دناتا، الذي تكلّف ملايين الدولارات، أكثر من 80 فرصة عمل مع الشركة خلال الشهور ال18 المقبلة.

تم تجهيز المرفق بأحدث التقنيات بحيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 8 آلاف وجبة يومياً. وكانت الخطوط الجوية البريطانية أول ناقلة تخدمها دناتا في فانكوفر بدءاً من مطلع فبراير /‏شباط الجاري. وسوف تخدم دناتا أيضاً كبار الشخصيات ومشغلي الطائرات المستأجرة من خلال مرفق التموين الجديد. وتتمتع دناتا بتواجد قوي في سوق الطيران الكندي حيث توفر خدمات المناولة الأرضية والتموين إلى 18 ناقلة جوية في مطار بيرسون الدولي في تورنتو من خلال مشروعها المشترك جي تي إيه دناتا. ويعمل لدى الشركة 750 موظفاً يخدمون ما يزيد على 8600 رحلة جوية ويقومون بمناولة 90 ألف طن من الشحنات سنوياً.

وقال روبن بادجيت، نائب رئيس أول دناتا للتموين: «نحن متحمسون لتوسيع تواجدنا في شمال أمريكا التي تعد سوقاً استراتيجية بالنسبة لنا مع ما توفره من فرص لنمو أعمالنا. ويشكل استثمارنا في مرفق جديد في فانكوفر تأكيداً على التزامنا تجاه كندا ونحن على ثقة أن خبراتنا العالمية ونهجنا المبتكر وفريق عملنا الذي يتضمن أشهر الطهاة سوف يعود علينا بمنفعة كبيرة من حيث الخدمات الجوية التي نقدمها للعملاء ».

وتأتي توسعات دناتا في كندا في أعقاب استثماراتها المتنامية لتوسيع شبكتها العالمية للتموين في شمال أمريكا.

فقد افتتحت عام 2019 مرافق تموين جديدة في هيوستن وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.