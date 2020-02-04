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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وتيرة النشاط الصناعي تواصل الانكماش حول العالم
تاريخ النشر: 04/02/2020
تراجع النشاط الصناعي في الصين مسجلاً أبطأ وتيرة توسع في 5 أشهر خلال الشهر الماضي، مع تراجع عمليات التوظيف لأول مرة منذ أكتوبر الماضي. وكشفت بيانات أمس الاثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين سجل 51.1 نقطة خلال يناير وهو أدنى مستوى منذ أغسطس.
وفي اليابان أظهر المسح، انكماشاً للشهر التاسع على التوالي في يناير بسبب انكماش جديد في الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بما يشير لمزيد من الضغوط على اقتصاد البلاد.
وسجلت القراءة النهائية لمؤشر بنك «جيبون» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً إلى 48.8 على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، من قراءة نهائية في ديسمبر بلغت 48.4.
بالمقابل، ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال القراءة النهائية لشهر يناير، لكنه لا يزال في حالة انكماش. وأظهرت بيانات «ماركت»، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 47.9 نقطة.
وارتفع النشاط الصناعي في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 9 شهور، بعد دفعة من نتيجة الانتخابات المبكرة في البلاد. وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 50 نقطة خلال يناير، من 47.5 نقطة في ديسمبر ثاني أدنى قراءة منذ 2012. (وكالات)
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