شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للاستثمار» تسلم وحدات «جناين أفنيو» في تلال مردف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت دبي للاستثمار أن «جناين أفينيو»، المنطقة الأولى ضمن «تلال مردف»، مشروع التملك الحر في منطقة مردف حالياً، أصبحت الآن جاهزة تمامًا وقد انتقل السكان إليها.
وقال عبيد محمد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: «المنطقة الثانية ضمن المشروع، وهي نسايم أفنيو، أصبحت أيضًا جاهزة لانتقال السكان إليها، ووصلت نسبة الإنجاز في المنطقة الثالثة الملتقى أفنيو إلى 80%، وستكون جاهزة بحلول الربع الثاني. وستكون منطقة الملتقى عند اكتمالها أكثر المناطق حيوية ونشاطًا داخل المشروع، بفضل ما تشتمل عليه من مرافق للضيافة ومحال التجزئة، وستتوج إنجاز تلال مردف كمشروع فخم متعدد الاستخدامات في مردف».
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