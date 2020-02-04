شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش اقتصاد هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكماش اقتصاد هونج كونج تاريخ النشر: 04/02/2020 استمع أكدت هونج كونج أمس أن اقتصادها سجل في 2019 أول انكماش على أساس سنوي خلال عقد، تحت وطأة ضغوط الحرب التجارية الأمريكية الصينية وأشهر من الاحتجاجات الغاضبة المطالبة بالديمقراطية.

جاء نشر البيانات في وقت تبدأ هذه المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي السنة القمرية الجديدة وسط أزمة اقتصادية أخرى تتمثل في فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين ويفاقم متاعب هونج كونج.(أ ف ب)

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