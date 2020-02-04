«المركزي» الصيني يتحرك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاولت السلطات طمأنة المستثمرين، وأعلن البنك المركزي الصيني أنه سيضخ اعتباراً من الاثنين 1200 مليار يوان (156 مليار يورو) للحد من تأثير الوباء الذي طال 14 ألف شخص، وأودى بحياة أكثر من 300 شخص، وانتقل إلى أكثر من عشرين بلداً. وأوضح البنك في بيان، أن هذا التدخل يهدف إلى الحفاظ على «سيولة معقولة ووافرة» للنظام المصرفي، وكذلك التأكد من استقرار أسواق الصرف. واتخذ إجراءات أخرى الاثنين، بخفضه معدل فائدتها التفضيلي الذي تطبقه على المصارف التجارية للقروض القصيرة الأمد إلى 2,4%، مقابل 2,5% من قبل. وتوقع العديد من المحللين تباطؤاً واضحاً للنمو الصيني ليبلغ أقل من 5% للربع الأول من العام، مشيرين إلى أن قدرة بكين على التعافي قد تكون محدودة في ظل ظروف سيئة أصلاً، وتراجع في الثقة.

وحذر جوليان ايفانز بريتشارد من مكتب «كابيتال إيكونوميكس»، من أن ذلك «يمكن أن يخفف الضغط عن المصارف» عبر خفض نفقات التمويل، لكنه أضاف أن «هذا الخفض يبقى ضئيلاً جداً للحد بشكل كبير من الأضرار التي تلحق بالنشاط الاقتصادي».

ومن إجراءات الحجر إلى تعليق رحلات القطارات، وإغلاق معظم المصانع والشركات حتى التاسع من فبراير/شباط، تتواصل الإجراءات التي اتخذت لتطويق الوباء الذي شل قطاعات كاملة من الاقتصاد، وهدد سلاسل الإنتاج على مستوى العالم.